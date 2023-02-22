В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве президента США, потому что в американской делегации не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного - УП) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат".

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