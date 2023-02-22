Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В МИД объяснили, почему Залужного не было на встрече с Байденом

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 21:09
валерий залужный, фото из его соцсетей

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный не вошел в состав украинской делегации, которая встречала в Киеве президента США, потому что в американской делегации не было главы Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли.

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Если бы господин Милли был здесь вместе с президентом Байденом, тогда это (присутствие Залужного - УП) было бы, наверное, очевидно. Потому что, как правило, эти делегации формируются с учетом того, кто приехал. Это такая классика дипломатии, протокола. Поэтому я бы здесь не стал додумывать того, чего на самом деле не было. Поверьте мне, здесь нет никаких подводных камней. Это был очень камерный формат".

Предыстория:

  • Президент США Джозеф Байден прибыл в Киев с неанонсированным визитом в понедельник 20 февраля и объявил о новом пакете военной помощи от США для Украины и дополнительных санкциях против России за агрессию.
  • На фоне этой поездки в соцсетях возникло обсуждение о том, почему среди членов украинской делегации, которая встречала американского президента, не было Залужного. Сам он это не комментировал.

Темы: ЗалужныйБайден
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Как стать оператором Patriot: Воздушные силы объявляют набор на обучение

Зеленский назвал тех, кто его разочаровал за время войны

Зеленский о "мирной инициативе" Китая: Это не мирный план, но уже что-то

США ввели санкции против Скабеевой, Пасечника, российских министров и губернаторов

фото, видеоШмыгаль показал первые "Леопарды" в Украине

Данилов о словах Борреля: Стимул для России продолжать преступления

Все новости...
Залужный
Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов
Зеленский собирал Ставку: Залужный доложил об общей ситуации на фронте
В День памяти героев Небесной сотни Залужный напомнил о ценностях, за которые мы воюем
Последние новости
21:29
Для гражданских судов, которые заходят в порты Украины, возместят возможные убытки
21:27
WSJ: В НАТО предлагают Украине сближение, чтобы подтолкнуть к мирным переговорам с РФ
21:15
Россияне выпустили по Никопольщине более 100 снарядов за день
20:54
МИД Молдовы напомнил России, что ее войска должны уйти из Приднестровья
20:37
Зеленский: Мои дети в Украине, это важно для президента
20:35
ЕС снова не смог утвердить новый пакет санкций против РФ - СМИ
20:33
Зеленский резко ответил журналистке с канала Порошенко
20:20
Канадские регуляторы начали расследование относительно конфиденциальности данных в TikTok
20:05
Зеленский о Крыме и победе: Даже не хочу думать, что через год будет так, как сейчас
19:47
В США хотят конфисковать недвижимость российского олигарха Вексельберга на $75 миллионов
Все новости...