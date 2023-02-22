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Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше

Євген БудерацькийСереда, 22 лютого 2023, 20:12
Сунак назвав шлях, як надати Україні вирішальну перевагу на полі бою якнайшвидше
Ріші Сунак на зустрічі українськими журналістами, фото з flickr.com

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Про це повідомив кореспондент "Української правди" із зустрічі українських журналістів з Сунаком, пише "Європейська правда".

"Ми завжди намагаємося знайти способи зробити більше, бо умови на полі бою змінюються. І прямо зараз, одна з речей, яка змінить ситуацію на землі – це більш далекобійна зброя", - зауважив глава британського уряду.

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Сунак висловив упевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

"Те, що я хочу зробити, і що я сказав усім нашим партнерам у суботу - ми повинні збільшити та прискорити нашу підтримку України. Тому що я вважаю, що якщо ми це зробимо, то зможемо надати вашій країні засоби для отримання вирішальної переваги на полі бою набагато раніше. Ось чому ми повинні надати вам підтримку зараз та підтримку правильного типу, щоб ви могли не просто захистити територію, а й дати відсіч Росії", - сказав Сунак.

"Я вірю, що це можливо. Ваші збройні сили показали нам, що це можливо завдяки їхній неймовірній хоробрості. І саме тому я хочу, щоб інші країни надавали більше підтримки швидше. Якщо ми це зробимо, я думаю, ми зможемо змінити ситуацію раніше. Але це означає різні види підтримки. І прямо зараз, більш далекобійна зброя є частиною цього", - додав він.

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Сунак також підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Теми: СунакВелика Британіявійнадопомога Україні
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