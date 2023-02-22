Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Сунак рассказал, как предоставить Украине решающее преимущество на поле боя как можно скорее

Евгений БудерацкийСреда, 22 февраля 2023, 20:12
Сунак рассказал, как предоставить Украине решающее преимущество на поле боя как можно скорее
Риши Сунак на встрече с украинскими журналистами, фото с flickr.com

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды" со встречи украинских журналистов с Сунаком, пишет "Европейская правда".

"Мы всегда стараемся найти способы сделать больше, потому что условия на поле боя меняются. И прямо сейчас, одна из вещей, которая изменит ситуацию на земле - это более дальнобойное оружие", - отметил глава британского правительства.

Реклама:

Сунак выразил уверенность, что война не затянется очень сильно, если Украина получит необходимую помощь вовремя.

"То, что я хочу сделать, и что я сказал всем нашим партнерам в субботу - мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украины. Потому что я считаю, что если мы это сделаем, то сможем предоставить вашей стране средства для получения решающего преимущества на поле боя гораздо раньше. Вот почему мы должны предоставить вам поддержку сейчас и поддержку правильного типа, чтобы вы могли не просто защитить территорию, но и дать отпор России", - сказал Сунак.

"Я верю, что это возможно. Ваши вооруженные силы показали нам, что это возможно благодаря их невероятной храбрости. И именно поэтому я хочу, чтобы другие страны оказывали больше поддержки быстрее. Если мы это сделаем, я думаю, мы сможем изменить ситуацию раньше. Но это означает разные виды поддержки. И прямо сейчас, более дальнобойное оружие является частью этого", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

Темы: СунакВеликобританиявойнапомощь Украине
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Сунак
Партия Сунака может пойти на выборы весной, чтобы избежать поражения – СМИ
Премьер Британии: "Законное место" Украины - в НАТО
Байден обсудит с Сунаком предоставление Украине кассетных боеприпасов – ВВС
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: