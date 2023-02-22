Сунак рассказал, как предоставить Украине решающее преимущество на поле боя как можно скорее

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

Об этом сообщил корреспондент "Украинской правды" со встречи украинских журналистов с Сунаком, пишет "Европейская правда".

"Мы всегда стараемся найти способы сделать больше, потому что условия на поле боя меняются. И прямо сейчас, одна из вещей, которая изменит ситуацию на земле - это более дальнобойное оружие", - отметил глава британского правительства.

Сунак выразил уверенность, что война не затянется очень сильно, если Украина получит необходимую помощь вовремя.

"То, что я хочу сделать, и что я сказал всем нашим партнерам в субботу - мы должны увеличить и ускорить нашу поддержку Украины. Потому что я считаю, что если мы это сделаем, то сможем предоставить вашей стране средства для получения решающего преимущества на поле боя гораздо раньше. Вот почему мы должны предоставить вам поддержку сейчас и поддержку правильного типа, чтобы вы могли не просто защитить территорию, но и дать отпор России", - сказал Сунак.

"Я верю, что это возможно. Ваши вооруженные силы показали нам, что это возможно благодаря их невероятной храбрости. И именно поэтому я хочу, чтобы другие страны оказывали больше поддержки быстрее. Если мы это сделаем, я думаю, мы сможем изменить ситуацию раньше. Но это означает разные виды поддержки. И прямо сейчас, более дальнобойное оружие является частью этого", - добавил он.

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.