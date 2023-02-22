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Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган

Євген КізіловСереда, 22 лютого 2023, 20:37
Залужний призначив ексголову ГПУ Луценка командиром взводу ударних дронів - Сарган
юрій луценко, фото з його соцмереж

Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний 20 лютого призначив капітана Юрія Луценка командиром взводу ударних безпілотних авіакомплексів.

Джерело: речниця Луценка Лариса Сарган в соцмережах

Пряма мова: "Наказом Головнокомандувача Збройних сил України від 20 лютого 2023 року капітана Луценка Ю. В. призначено командиром взводу ударних безпілотних авіаційних комплексів роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини #… ЗСУ".

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Деталі: Відомо, що зараз Луценко служить у Бахмуті.

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За словами його дружини Ірини, Юрій Луценко спочатку був в теробороні Києва, пізніше у Миколаєві та на Херсонському напрямку. Вже більше трьох місяців служить у Бахмуті і Соледарі.

Не так давно Луценку присвоєно звання капітана.

Нагадаємо: Юрій Луценко двічі обіймав посаду міністра внутрішніх справ України (2005-2006, 2007-2010), а також обіймав посаду генерального прокурора у 2016-2019 роках.

Теми: ЛуценкоЗалужнийвійна
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