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Залужный назначил экс-главу ГПУ Луценко командиром взвода ударных дронов - Сарган

Евгений КизиловСреда, 22 февраля 2023, 21:37
юрий луценко, фото из его соцсетей

Главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный 20 февраля назначил капитана Юрия Луценко командиром взвода ударных беспилотных авиакомплексов.

Источник: пресс-секретарь Луценко Лариса Сарган в соцсетях

Прямая речь: "Приказом Главнокомандующего Вооруженных сил Украины от 20 февраля 2023 года капитан Луценко Ю. В. назначен командиром взвода ударных беспилотных авиационных комплексов роты ударных беспилотных авиационных комплексов воинской части # ... ВСУ".

Детали: Известно, что сейчас Луценко служит в Бахмуте.

По словам его жены Ирины, Юрий Луценко сначала был в теробороне Киева, позже в Николаеве и на Херсонском направлении. Уже более трех месяцев служит в Бахмуте и Соледаре.

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Не так давно Луценко присвоено звание капитана.

Напомним: Юрий Луценко дважды занимал должность министра внутренних дел Украины (2005-2006, 2007-2010), а также занимал должность генерального прокурора в 2016-2019 годах.

Темы: ЛуценкоЗалужныйвойна
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