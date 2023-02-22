Захисник Маріуполя з "Азова" Олег Мудрак помер – племінник бійця
Помер командир 1-го батальйону полку "Азов" Олег Мудрак, який захищав Маріуполь і повернувся з російського полону у вересні 2022 року.
Джерело: племінник Олега Мудрака Данило у своєму Instagram та в коментарі для "Суспільне"
Деталі: Причину смерті Данило Мудрак не оприлюднив.
Олег Мудрак (Сухар) провів пів року у російському полоні та пережив теракт у Оленівці.
Він був командиром 1-го батальйону полку "Азов". Обороняв Маріуполь ще 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення Росії до України – "Азовсталь".
Після виходу з заводу "Азовсталь" Олег Мудрак потрапив до російського полону. У вересні його повернули в Україну в рамках обміну. Він дуже схуд до того часу.
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"Суспільне" оприлюднило відеоповідомлення, яке Олег Мудрак записав своєму племіннику після початку повномасштабного вторгнення.