Защитник Мариуполя из "Азова" Олег Мудрак умер – племянник бойца
Умер командир 1-го батальона полка "Азов" Олег Мудрак, который защищал Мариуполь и вернулся из российского плена в сентябре 2022 года.
Источник: племянник Олега Мудрака Даниил в своем Instagram и в комментарии для "Суспільне"
Детали: Причину смерти Даниил Мудрак не обнародовал.
Олег Мудрак (Сухарь) провел полгода в российском плену и пережил теракт в Еленовке.
Он был командиром 1-го батальона полка "Азов". Оборонял Мариуполь еще в 2014 году, а после начала полномасштабного вторжения России в Украину – "Азовсталь".
После выхода с завода "Азовсталь" Олег Мудрак попал в российский плен. В сентябре его вернули в Украину в рамках обмена. Он очень исхудал к тому времени.
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"Суспільне" обнародовало видеосообщение, которое Олег Мудрак записал своему племяннику после начала полномасштабного вторжения.