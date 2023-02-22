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Росія – найбільша загроза НАТО, місце України – в Альянсі: заява лідерів "Бухарестської дев’ятки"

"Європейська правда"Середа, 22 лютого 2023, 22:23

Лідери "Бухарестської дев’ятки" під час зустрічі у Варшаві в середу підтвердили підтримку євроатлантичних прагнень України та назвали Росію "найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у спільній заяві лідерів "Бухарестської дев’ятки".

"Рік тому Росія зруйнувала мир і безпеку в Європі, намагаючись силою підкорити Україну. Дії Кремля призвели до різкого погіршення безпекового середовища в євроатлантичному регіоні, а також серйозно погіршили безпеку наших партнерів", – підкреслюють очільники країн формату.

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У заяві наголошується, що "Росія є найбільш значною і прямою загрозою безпеці членів Альянсу", та водночас вказується на оборонний характер Альянсу.

Лідери "Бухарестської дев’ятки" підтвердили відданість статті 5 Північноатлантичного договору й намірам збільшити "сили й засоби стримування і оборони НАТО і посилити військову присутність Альянсу в наших країнах".

Вони також висловили готовність "продовжувати міжнародний тиск на Росію", засудили "всіх тих, включно з Білоруссю, хто активно сприяє агресивній війні Росії проти України", і наголосили на підтримці Києва "доти, доки це буде необхідно".

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"Майбутнє України – в Європі. Ми твердо підтримуємо євроатлантичні прагнення України", – вказується в спільній заяві.

Також лідери "Бухарестської дев’ятки" висловили готовність підтримувати партнерів НАТО – Молдову, Грузію, Боснію і Герцеговину, а також сприяти якнайшвидшому вступу Швеції та Фінляндії в Альянс.

"Бухарестська дев’ятка" – це міжнародна ініціатива дев'яти країн-членів НАТО Центральної та Східної Європи (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, Польща, Румунія, Словаччина, Угорщина та Чехія), метою яких є поглиблення військової співпраці між країнами східного флангу Альянсу, а також обговорення ключових питань політики безпеки.

Остання зустріч лідерів формату відбулась 22 лютого в межах візиту президента Джо Байдена до Польщі.

Теми: РосіяУкраїнаНАТО
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