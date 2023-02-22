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Россия - самая большая угроза НАТО, место Украины - в Альянсе: заявление лидеров "Бухарестской девятки"

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 23:23

Лидеры "Бухарестской девятки" во время встречи в Варшаве в среду подтвердили поддержку евроатлантических стремлений Украины и назвали Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса".

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "Бухарестской девятки", пишет "Европейская правда".

"Год назад Россия разрушила мир и безопасность в Европе, пытаясь силой подчинить Украину. Действия Кремля привели к резкому ухудшению среды безопасности в евроатлантическом регионе, а также серьезно ухудшили безопасность наших партнеров", - подчеркивают руководители стран формата.

В заявлении отмечается, что "Россия является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса", и одновременно указывается на оборонительный характер Альянса.

Лидеры "Бухарестской девятки" подтвердили приверженность статье 5 Североатлантического договора и намерениям увеличить "силы и средства сдерживания и обороны НАТО и усилить военное присутствие Альянса в наших странах".

Они также выразили готовность "продолжать международное давление на Россию", осудили "всех тех, включая Беларусь, кто активно способствует агрессивной войне России против Украины", и подчеркнули поддержку Киева "до тех пор, пока это будет необходимо".

"Будущее Украины - в Европе. Мы твердо поддерживаем евроатлантические стремления Украины", - указывается в совместном заявлении.

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Также лидеры "Бухарестской девятки" выразили готовность поддерживать партнеров НАТО - Молдову, Грузию, Боснию и Герцеговину, а также способствовать скорейшему вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.

"Бухарестская девятка" - это международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

Последняя встреча лидеров формата состоялась 22 февраля в рамках визита президента США Джо Байдена в Польшу.

Темы: РосcияУкраинаНАТО
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