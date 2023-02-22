Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Россия - самая большая угроза НАТО, место Украины - в Альянсе: заявление лидеров "Бухарестской девятки"

"Европейская правда"Среда, 22 февраля 2023, 22:23

Лидеры "Бухарестской девятки" во время встречи в Варшаве в среду подтвердили поддержку евроатлантических стремлений Украины и назвали Россию "наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса".

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров "Бухарестской девятки", пишет "Европейская правда".

"Год назад Россия разрушила мир и безопасность в Европе, пытаясь силой подчинить Украину. Действия Кремля привели к резкому ухудшению среды безопасности в евроатлантическом регионе, а также серьезно ухудшили безопасность наших партнеров", - подчеркивают руководители стран формата.

Реклама:

В заявлении отмечается, что "Россия является наиболее значительной и прямой угрозой безопасности членов Альянса", и одновременно указывается на оборонительный характер Альянса.

Лидеры "Бухарестской девятки" подтвердили приверженность статье 5 Североатлантического договора и намерениям увеличить "силы и средства сдерживания и обороны НАТО и усилить военное присутствие Альянса в наших странах".

Они также выразили готовность "продолжать международное давление на Россию", осудили "всех тех, включая Беларусь, кто активно способствует агрессивной войне России против Украины", и подчеркнули поддержку Киева "до тех пор, пока это будет необходимо".

ВИДЕО ДНЯ

"Будущее Украины - в Европе. Мы твердо поддерживаем евроатлантические стремления Украины", - указывается в совместном заявлении.

Также лидеры "Бухарестской девятки" выразили готовность поддерживать партнеров НАТО - Молдову, Грузию, Боснию и Герцеговину, а также способствовать скорейшему вступлению Швеции и Финляндии в Альянс.

"Бухарестская девятка" - это международная инициатива девяти стран-членов НАТО Центральной и Восточной Европы (Болгария, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Венгрия и Чехия), целью которых является углубление военного сотрудничества между странами восточного фланга Альянса, а также обсуждение ключевых вопросов политики безопасности.

Последняя встреча лидеров формата состоялась 22 февраля в рамках визита президента США Джо Байдена в Польшу.

Темы: РосcияУкраинаНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Росcия
Украинская ГТС и ПХГ готовы работать без транзита российского газа – результаты стресс-теста
Work.ua разрывает сотрудничество с 200 компаниями из-за их связей с РФ
Глава МИД Турции в Москве призвал возобновить "зерновое соглашение"
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: