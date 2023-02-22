Зеленський розповів про результати на фронті й плани щодо нових санкцій

Президент Володимир Зеленський відзначив здобутки бійців 15-го полку Національної гвардії на Луганщині, а також бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 лютого

Пряма мова: "Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші.

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Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Звичайно, протягом дня був на зв’язку з командувачами, з нашою розвідкою".

Деталі: Зеленський подякував бійцям 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину. За його словами, вони "не лише захищають наші позиції, а й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку"

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"В районі Мар’їнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!", – додав президент.

Він також повідомив, що "за минулу добу є результат" у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які "хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута".