Зеленський розповів про результати на фронті й плани щодо нових санкцій

Президент Володимир Зеленський відзначив здобутки бійців 15-го полку Національної гвардії на Луганщині, а також бійців 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади на Донеччині.

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 22 лютого

Пряма мова: "Як і завжди, протягом дня отримував доповіді наших військових, керівників сектору оборони та безпеки. Зокрема, сьогодні міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів щодо формування нових бригад "Гвардії наступу". Результати хороші.

Провів кілька підготовчих зустрічей у контексті подальших санкційних кроків нашої держави. Ми не будемо збавляти тиск на ворога – як зовнішнього, так і внутрішнього. Деталі повідомлю.

Звичайно, протягом дня був на зв’язку з командувачами, з нашою розвідкою".

Деталі: Зеленський подякував бійцям 15-го полку Національної гвардії, які боронять Луганщину. За його словами, вони "не лише захищають наші позиції, а й так нищать ворога, що реально обмежують наступальні можливості окупанта на конкретному напрямку"

"В районі Мар’їнки Донецької області особливо ефективно діють бійці 79-ї окремої десантно-штурмової бригади, які щодня й щоночі стримують атаки ворога. В тому районі відбувається чи не половина всіх атак за цим напрямком. Наші воїни стоять міцно. Дякую!", – додав президент.

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Він також повідомив, що "за минулу добу є результат" у 5-го окремого штурмового полку та 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які "хоробро знищують ворога на півдні від Бахмута".