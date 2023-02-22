Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский рассказал о результатах на фронте и планах на новые санкции

Елена РощинаСреда, 22 февраля 2023, 22:47
Зеленский рассказал о результатах на фронте и планах на новые санкции
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский отметил достижения бойцов 15-го полка Национальной гвардии на Луганщине, а также бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 февраля

Прямая речь: "Как и всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

Реклама:

Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем сбавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу.

Конечно, в течение дня был на связи с командующими, с нашей разведкой".

Детали: Зеленский поблагодарил бойцов 15-го полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину. По его словам, они "не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении"

ВИДЕО ДНЯ

"В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые каждый день и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!", – добавил президент.

Он также сообщил, что "за минувшие сутки есть результат" у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые "храбро уничтожают врага на юге от Бахмута".

Темы: Зеленскийвойнасанкции
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
Зеленский
Тысячи человек выехали за границу с помощью взяток, чиновники будут отвечать − Зеленский
Зеленский: Каждый чиновник должен чувствовать, какая Украина за ним стоит
Сенатор США после слов Зеленского призвал помочь Украине провести выборы
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: