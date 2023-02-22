Зеленский рассказал о результатах на фронте и планах на новые санкции

Президент Владимир Зеленский отметил достижения бойцов 15-го полка Национальной гвардии на Луганщине, а также бойцов 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Донецкой области.

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 22 февраля

Прямая речь: "Как и всегда, в течение дня получал доклады наших военных, руководителей сектора обороны и безопасности. В частности, сегодня министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о формировании новых бригад "Гвардии наступления". Результаты хорошие.

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Провел несколько подготовительных встреч в контексте дальнейших санкционных шагов нашего государства. Мы не будем сбавлять давление на врага – как внешнего, так и внутреннего. Детали сообщу.

Конечно, в течение дня был на связи с командующими, с нашей разведкой".

Детали: Зеленский поблагодарил бойцов 15-го полка Национальной гвардии, которые защищают Луганщину. По его словам, они "не только защищают наши позиции, но и так уничтожают врага, что реально ограничивают наступательные возможности оккупанта на конкретном направлении"

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"В районе Марьинки Донецкой области особенно эффективно действуют бойцы 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые каждый день и каждую ночь сдерживают атаки врага. В том районе происходит едва ли не половина всех атак по этому направлению. Наши воины стоят крепко. Спасибо!", – добавил президент.

Он также сообщил, что "за минувшие сутки есть результат" у 5-го отдельного штурмового полка и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады, которые "храбро уничтожают врага на юге от Бахмута".