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Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але комунікація дуже складна – МЗС

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 00:09
Андрій Мельник, фото МЗС

Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається "дуже складною".

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми все таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії… На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва. 

І уряд, і президент, і вся дипломатчна наша служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати ключик до цієї надважливої для нас держави, для того, щоб її позиція була більш сприятлива, ніж є сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет (який, в принципі, ми теж цінуємо). 

Ми не втрачаємо надію достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією". 

Передісторія: Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайська влада неодноразово виступала за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом.

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На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.

20 лютого Китай заявив, що готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення якнайшвидшого припинення вогню та міцного миру в Україні.

21 лютого видання Wall Street Journal повідомило, що у найближчі місяці лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву для зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби Китай вступив у союз з Росією, це "стало б початком світової війни".

Теми: Китайміжнародні відносинидипломатичні відносиниМЗС
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