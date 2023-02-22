Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але комунікація дуже складна – МЗС

"Українська правда"Середа, 22 лютого 2023, 23:09
Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але комунікація дуже складна – МЗС
Андрій Мельник, фото МЗС

Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається "дуже складною".

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми все таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії… На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва. 

Реклама:

І уряд, і президент, і вся дипломатчна наша служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати ключик до цієї надважливої для нас держави, для того, щоб її позиція була більш сприятлива, ніж є сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет (який, в принципі, ми теж цінуємо). 

Ми не втрачаємо надію достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією". 

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія: Від початку повномасштабної війни Росії проти України офіційні китайська влада неодноразово виступала за якнайшвидші переговори та вирішення конфлікту мирним шляхом.

На дипломатичному рівні Пекін підтримує Москву, засуджуючи санкції та утримуючись під час голосування у Раді безпеки ООН, якщо резолюція стосується Росії.

20 лютого Китай заявив, що готовий співпрацювати з іншими країнами для досягнення якнайшвидшого припинення вогню та міцного миру в Україні.

21 лютого видання Wall Street Journal повідомило, що у найближчі місяці лідер Китаю Сі Цзіньпін відвідає Москву для зустрічі на вищому рівні з президентом Росії Володимиром Путіним.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що якби Китай вступив у союз з Росією, це "стало б початком світової війни".

Теми: Китайміжнародні відносинидипломатичні відносиниМЗС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Серед 9 відомих політиків українці найбільше довіряють Зеленському, Притулі і Кличку − КМІС

фото, відео Китай сколихнув потужний землетрус: понад 100 людей загинули

Сирський назвав найближчі цілі росіян на трьох напрямках, де наступає ворог

У ГУР розповіли про стан дружини Буданова після отруєння

фото, відеоСудді, правоохоронці і нардепи придбали елітних авто на мільйони – "Схеми"

Командир "Азова": Ця війна надовго, закликаю всіх зробити свідомий вибір і взяти до рук зброю

Усі новини...
Китай
Китай не пускає російських туристів всупереч домовленостям про безвіз
Путін заявив, що скоро зустрінеться з лідером Китаю
2/3 іноземних деталей в російських дронах зроблені в Китаї – група Єрмака-Макфола
Останні новини
11:56
ОГП підтвердив, що контактував із бойовиком РФ і вивчає інформацію від нього
11:51
фотоУ США ведучу YouTube-каналу про виховання судитимуть через жорстоке поводження з дітьми
11:40
У Київраді допускають часткове закриття і червоної гілки метро
11:34
Розвідка Британії про "суперзброю" Путіна: Україна досягла успіху в перехопленні "Кинджалів"
11:30
"Укренерго": через негоду знеструмлені 132 населені пункти, понад 100 – більше доби
11:28
На залізничному вокзалі Києва відкриють інтерактивну різдвяну виставку "Зірка сходить"
11:25
Google виплатить 700 мільйонів доларів споживачам у США для врегулювання позову
11:20
США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 
11:07
інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування
11:05
Нардеп Гончаренко заявив про виявлення "жучка" у себе вдома, поліція розслідує
Усі новини...
Реклама: