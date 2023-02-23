Україна намагається покращити відносини з Китаєм, але комунікація дуже складна – МЗС

Україна намагається покращити дипломатичні відносини з Китаєм, але комунікація на рівні керівництва залишається "дуже складною".

Джерело: заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова: "Ми все таки намагаємося покращити позицію офіційного Пекіна стосовно російської агресії… На жаль, комунікація була і залишається дуже складною на рівні найвищому – на рівні керівництва.

І уряд, і президент, і вся дипломатчна наша служба намагалася і до війни, і з початку війни, і під час війни відшукати ключик до цієї надважливої для нас держави, для того, щоб її позиція була більш сприятлива, ніж є сьогодні. Щоб це був не лише цей нейтралітет (який, в принципі, ми теж цінуємо).

Ми не втрачаємо надію достукатися як до розуму, так і до сердець китайського керівництва для того, щоб унеможливити будь-який альянс з путінською Росією".

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