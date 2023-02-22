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Украина пытается улучшить отношения с Китаем, но коммуникация очень сложная – МИД

"Украинская правда"Среда, 22 февраля 2023, 23:09
Украина пытается улучшить отношения с Китаем, но коммуникация очень сложная – МИД
Андрей Мельник, фото МИД

Украина пытается улучшить дипломатические отношения с Китаем, но коммуникация на уровне руководства остается "очень сложной".

Источник: заместитель министра иностранных дел Андрей Мельник в интервью "Украинской правде"

Прямая речь: "Мы все же пытаемся улучшить позицию официального Пекина относительно российской агрессии... К сожалению, коммуникация была и остается очень сложной на уровне самом высоком – на уровне руководства. 

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И правительство, и президент, и вся дипломатическая наша служба пыталась и до войны, и с начала войны, и во время войны отыскать ключик к этому сверхважному для нас государству для того, чтобы его позиция была более благоприятной, чем сегодня. Чтобы это был не только этот нейтралитет (который, в принципе, мы тоже ценим). 

Мы не теряем надежду достучаться как до ума, так и до сердец китайского руководства для того, чтобы исключить любой альянс с путинской Россией". 

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Предыстория: С начала полномасштабной войны России против Украины официальные китайские власти неоднократно выступали за скорейшие переговоры и решение конфликта мирным путем.

На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждая санкции и воздерживаясь во время голосования в Совете безопасности ООН, если резолюция касается России.

20 февраля Китай заявил, что готов сотрудничать с другими странами для достижения скорейшего прекращения огня и прочного мира в Украине.

21 февраля издание Wall Street Journal сообщило, что в ближайшие месяцы лидер Китая Си Цзиньпин посетит Москву для встречи на высшем уровне с президентом России Владимиром Путиным.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если бы Китай вступил в союз с Россией, это "стало бы началом мировой войны".

Темы: Китаймеждународные отношениядипломатические отношенияМИД
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