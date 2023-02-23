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Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 04:55
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ріші Сунак у середу провели телефонну розмову, під час якої обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомила канцелярія британського прем’єра.

У повідомленні вказано, що Сунак проінформував Зеленського про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої "закликав союзників прискорити підтримку, щоб допомогти Україні закріпити військові успіхи в найближчі тижні і місяці".

"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", – погодилися лідери України та Британії згідно з повідомленням Даунінг-стрит.

Глава держави своєю чергою повідомив за підсумками телефонної розмови, що сторони "обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту (Зеленського) до Лондона".

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою. Він висловив упевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

Сунак також підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

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Теми: СунакЗеленськийвійна
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