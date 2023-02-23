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Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 03:55
Зеленський і Сунак погодились, що Україна зараз може досягти реального прогресу на полі бою
СУНАК І ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський і прем’єр-міністр Ріші Сунак у середу провели телефонну розмову, під час якої обговорили військові потреби України та ситуацію на фронті.

Про це, як пише "Європейська правда"повідомила канцелярія британського прем’єра.

У повідомленні вказано, що Сунак проінформував Зеленського про свою участь у Мюнхенській конференції з безпеки, під час якої "закликав союзників прискорити підтримку, щоб допомогти Україні закріпити військові успіхи в найближчі тижні і місяці".

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"Зараз для України настав час скористатися можливістю досягти реального прогресу на полі бою і ще раз продемонструвати Путіну, що Україна врешті-решт переможе", – погодилися лідери України та Британії згідно з повідомленням Даунінг-стрит.

Глава держави своєю чергою повідомив за підсумками телефонної розмови, що сторони "обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту (Зеленського) до Лондона".

Як повідомлялось, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою. Він висловив упевненість, що війна не затягнеться дуже сильно, якщо Україна отримає необхідну допомогу вчасно.

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Сунак також підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Теми: СунакЗеленськийвійна
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