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Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 03:55
Зеленский и Сунак согласились, что Украина сейчас может достичь реального прогресса на поле боя
СУНАК И ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Риши Сунак в среду провели телефонный разговор, во время которого обсудили военные потребности Украины и ситуацию на фронте.

Об этом, как пишет "Европейская правда"сообщила канцелярия британского премьера.

В сообщении указано, что Сунак проинформировал Зеленского о своем участии в Мюнхенской конференции по безопасности, во время которой "призвал союзников ускорить поддержку, чтобы помочь Украине закрепить военные успехи в ближайшие недели и месяцы".

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"Сейчас для Украины настало время воспользоваться возможностью достичь реального прогресса на поле боя и еще раз продемонстрировать Путину, что Украина в конце концов победит", - согласились лидеры Украины и Британии согласно сообщению Даунинг-стрит.

Глава государства в свою очередь сообщил по итогам телефонного разговора, что стороны "обсудили реализацию договоренностей, достигнутых во время визита (Зеленского) в Лондон".

Как сообщалось, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя. Он выразил уверенность, что война не затянется слишком сильно, если Украина получит необходимую помощь вовремя.

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Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

Темы: СунакЗеленскийвойна
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