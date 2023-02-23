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Сили оборони відбили близько 90 атак ворога – зведення

"Українська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 06:37
ТЕХНІКА ЗСУ. ФОТО З FACEBOOK ГЕНШТАБУ

Протягом 22 лютого Сили оборони України відбили близько 90 атак противника.

Джерело: зведення Генерального штабу ЗСУ у Facebook

Дослівно: "Російська Федерація основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили близько 90 атак противника на зазначених напрямках.

Противник завдав 10 ракетних та 19 авіаційних ударів, здійснив 37 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Знову постраждали мирні міста і села та цивільні громадяни.

Загроза завдання Росією ракетних ударів залишається високою по всій території України".

Деталі: На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. Ворог обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Михальчина Слобода Чернігівської області; Сопич, Кореньок, Гірки, Бояро-Лежачі, Рижівка, Басівка Сумської області, а також 18 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Вовчанськ, Вільча, Бударки, Амбарне та Бологівка.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Стельмахівка, Кремінна, Білогорівка, Федорівка. Противник здійснив артилерійські обстріли по районах населених пунктів Кам’янка, Дворічна, Гряниківка, Котлярівка і Берестове Харківської області; Невське, Червонопопівка, Кремінна, Кузьмине, Діброва, Білогорівка на Луганщині та Іванівка і Ямполівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку ворог продовжує атакувати позиції наших військ поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Малоільїнівка, Бахмут. Противник активно веде повітряну розвідку для коригування вогню артилерії. Обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів. Зокрема – Спірне, Веселе, Білогорівка, Дубово-Василівка, Берхівка, Ягідне, Бахмут та Озарянівка Донецької області.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник вів наступ поблизу Новобахмутівки, Авдіївки, Водяного, Невельського, Мар’їнки, Побєди, Вугледара та Пречистівки. Всього за минулу добу окупанти здійснили 43 безуспішних атаки поблизу згаданих населених пунктів. Зафіксовано артилерійські обстріли 22 районів населених пунктів. Серед них – Новобахмутівка, Веселе, Авдіївка, Первомайське, Водяне, Невельське, Красногорівка, Георгіївка, Мар’їнка, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоданилівка і Кам’янське – Запорізької та Вищетарасівка і Марганець на Дніпропетровщині.

На Херсонському напрямку від артилерійського вогню російських окупаційних військ постраждали місто Херсон, а також Тягинка, Новотягинка, Антонівка, Зеленівка та Чорнобаївка.

У Генштабі зазначили, що російські окупанти продовжують насаджувати паспортизацію громадянам України. Так, жителям Нової Каховки з 19 лютого надходять повідомлення агітаційного характеру про роботу у місті міграційної служби.

Українська авіація за минулу добу завдала 11 ударів по районах зосередження окупантів, а також удар по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції. Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, 2 райони зосередження живої сили противника та склад боєприпасів.

Теми: РосіяЗбройні силиГенштаб
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