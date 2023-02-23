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Силы обороны отбили около 90 атак врага – сводка

"Украинская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 05:37
Силы обороны отбили около 90 атак врага – сводка
ТЕХНИКА ВСУ. ФОТО ИЗ FACEBOOK ГЕНШТАБА

В течение 22 февраля Силы обороны Украины отбили около 90 атак противника.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Российская Федерация основные усилия сосредоточивает на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили около 90 атак противника на указанных направлениях.

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Противник нанес 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершил 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Опять пострадали мирные города и села и гражданские граждане.

Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины".

Детали: На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не обнаружено. Враг обстрелял из минометов и артиллерии населенные пункты Михальчина Слобода Черниговской области; Сопич, Коренек, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевка, Басовка Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них – Тимофеевка, Стрелечья, Старица, Волчанск, Вильча, Бударки, Амбарное и Бологовка.

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На Купянском и Лиманском направлениях противник провел безуспешные наступательные действия вблизи населенных пунктов Стельмаховка, Кременная, Белогоровка, Федоровка. Противник совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области; Невское, Червонопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Ивановка и Ямполовка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает атаковать позиции наших войск вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Противник активно ведет воздушную разведку для корректировки огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов. В частности – Спирное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки вблизи упомянутых населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов населенных пунктов. Среди них – Новобахмутовка, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Парасковиевка, Новомихайловка, Угледар, Пречистовка и Великая Новоселка в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы населенных пунктов Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополь Донецкой области и Малиновка, Гуляйполе, Железнодорожное, Новоданиловка и Каменское – Запорожской и Выщетарасовка и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали город Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

В Генштабе отметили, что российские оккупанты продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Так, жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

Украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Кроме того, подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пункт управления, 2 района сосредоточения живой силы противника и склад боеприпасов.

Темы: РосcияВооруженные силыГенштаб
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