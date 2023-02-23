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Кулеба впевнений, що попри потуги РФ ООН схвалить резолюцію з українською "формулою миру"

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 06:32
Кулеба впевнений, що попри потуги РФ ООН схвалить резолюцію з українською формулою миру
СИМВОЛІКА ООН, ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив упевненість у результатах голосування в четвер за проєкт резолюції, де міститиметься запропонована Україною "формула миру" для вирішення повномасштабної агресії.

Про це, як повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу МЗС, Кулеба сказав журналістам у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку.

"Нас повністю задовольняє текст проєкту резолюції з нагоди трагічної річниці повномасштабного вторгнення Росії в Україну, яку Росія намагається зірвати всіма силами", – зазначив він.

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За його словами, документ насамперед вимагатиме від Росії повного виведення її збройних сил з території України, припинення бойових дій, а також закріпить ключові положення української "формули миру".

"Ведеться жорстка кулуарна боротьба, але, незважаючи на потуги Росії та її сателітів, які намагаються протидіяти ухваленню резолюції шляхом внесення поправок, використовуючи усі наявні процесуальні інструменти, ми впевнені, що українську резолюцію завтра буде успішно проголосовано", – зазначив Кулеба.

Напередодні Володимир Зеленський анонсував, що голосування в Генеральній Асамблеї ООН за резолюцію про українську "формулу миру" відбудеться 23 лютого.

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Як відомо, президент України у своєму виступі на саміті G20 восени 2022 року представив мирний план з 10 пунктів, що який охоплює такі питання, як безпека, у тому числі продовольча і енергетична, а також виведення російських військ з української території.

Пізніше йому висловили підтримку, серед іншого, США, Європейський Союз і Туреччина, а українська сторона говорила про намір провести захід, присвячений "формулі миру", до річниці повномасштабного вторгнення.

Теми: ООНУкраїна
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