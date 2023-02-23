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Кулеба уверен, что несмотря на потуги РФ ООН одобрит резолюцию с украинской "формулой мира"

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 06:32
Кулеба уверен, что несмотря на потуги РФ ООН одобрит резолюцию с украинской формулой мира
СИМВОЛИКА ООН, ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выразил уверенность в результатах голосования в четверг за проект резолюции, где будет содержаться предложенная Украиной "формула мира" для решения полномасштабной агрессии.

Об этом, как сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу МИД, Кулеба сказал журналистам в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

"Нас полностью удовлетворяет текст проекта резолюции по случаю трагической годовщины полномасштабного вторжения России в Украину, которую Россия пытается сорвать всеми силами", - отметил он.

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По его словам, документ прежде всего потребует от России полного вывода ее вооруженных сил с территории Украины, прекращения боевых действий, а также закрепит ключевые положения украинской "формулы мира".

"Ведется жесткая кулуарная борьба, но, несмотря на потуги России и ее сателлитов, которые пытаются противодействовать принятию резолюции путем внесения поправок, используя все имеющиеся процессуальные инструменты, мы уверены, что украинская резолюция завтра будет успешно проголосована", - отметил Кулеба.

Накануне Владимир Зеленский анонсировал, что голосование в Генеральной Ассамблее ООН за резолюцию об украинской "формуле мира" состоится 23 февраля.

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Как известно, президент Украины в своем выступлении на саммите G20 осенью 2022 года представил мирный план из 10 пунктов, охватывающий такие вопросы, как безопасность, в том числе продовольственная и энергетическая, а также вывод российских войск с украинской территории.

Позже ему выразили поддержку, среди прочего, США, Европейский Союз и Турция, а украинская сторона говорила о намерении провести мероприятие, посвященное "формуле мира", к годовщине полномасштабного вторжения.

Темы: ООНУкраина
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