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Британія нарощує виробництво зброї для допомоги Україні – міністр оборони

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 07:40
МІНІСТР ОБОРОНИ БРИТАНІЇ БЕН ВОЛЛЕС. ФОТО: GETTY IMAGES

Велика Британія почала "розігрівати" свої виробничі лінії, щоб замінити зброю, відправлену в Україну, і збільшити виробництво артилерійських снарядів.

Про це заявив міністр оборони Бен Воллес, пише "Європейська правда" із посиланням на Reuters.

Воллес сказав, що вважає, що Британія має всі можливості для надання допомоги Україні, але необхідно продовжувати постачання зброї.

Відповідаючи на запитання про те, чи має Британія комерційну спроможність продовжувати надавати Україні зброю, наприклад, артилерійські снаряди, Воллес сказав: "Ми уклали контракти... Ми вже почали отримувати деякі поставки цієї зброї для власного поповнення запасів, а також деякі поставки для України".

Він сказав, що в минулому уряди заглядали у свої запаси і "струшували пил" з обладнання, щоб побачити, що там є, але тепер правила гри змінилися, оскільки "Росія стала набагато агресивнішою і небезпечнішою на кордонах Європи".

За його словами, снаряди можна виготовляти досить швидко, але "головне, щоб ми розміщували замовлення, а ми почали розміщувати ці замовлення протягом останніх 10 місяців, і це почало розігрівати виробничі лінії".

"Безумовно, частина зусиль цього року спрямована на сталий розвиток - як ми, міжнародна спільнота, можемо стимулювати ланцюги постачання, як ми можемо стимулювати наші власні ланцюги постачання для нашого власного обладнання, і це стало однією зі змін", - сказав він.

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Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак вважає, що далекобійна зброя і прискорення підтримки України здатні пришвидшити вирішальну перевагу українських військ на полі бою.

Сунак також підтвердив, що Лондон готовий допомогти іншим країнам, які вирішать надати літаки Україні, відзначивши, що для самої Британії це завдання є складним.

Теми: Велика БританіяУкраїназброя
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