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Британия наращивает производство оружия для помощи Украине – министр обороны

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 07:40
МИНИСТР ОБОРОНЫ БРИТАНИИ БЕН УОЛЛЭС. ФОТО: GETTY IMAGES

Великобритания начала "разогревать" свои производственные линии, чтобы заменить оружие, отправленное в Украину, и увеличить производство артиллерийских снарядов.

Об этом заявил министр обороны Бен Уоллес, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Уоллес сказал, что считает, что Великобритания имеет все возможности для оказания помощи Украине, но необходимо продолжать поставки оружия.

Отвечая на вопрос о том, имеет ли Великобритания коммерческую способность продолжать предоставлять Украине оружие, например, артиллерийские снаряды, Уоллес сказал: "Мы заключили контракты... Мы уже начали получать некоторые поставки этого оружия для собственного пополнения запасов, а также некоторые поставки для Украины".

Он сказал, что в прошлом правительства заглядывали в свои запасы и "стряхивали пыль" с оборудования, чтобы увидеть, что там есть, но теперь правила игры изменились, поскольку "Россия стала намного агрессивнее и опаснее на границах Европы".

По его словам, снаряды можно изготавливать достаточно быстро, но "главное, чтобы мы размещали заказы, а мы начали размещать эти заказы в течение последних 10 месяцев, и это начало разогревать производственные линии".

"Безусловно, часть усилий в этом году направлена на устойчивое развитие - как мы, международное сообщество, можем стимулировать цепи поставок, как мы можем стимулировать наши собственные цепи поставок для нашего собственного оборудования, и это стало одним из изменений", - сказал он.

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Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак считает, что дальнобойное оружие и ускорение поддержки Украины способны ускорить решающее преимущество украинских войск на поле боя.

Сунак также подтвердил, что Лондон готов помочь другим странам, которые решат предоставить самолеты Украине, отметив, что для самой Британии эта задача является сложной.

Темы: ВеликобританияУкраинаоружие
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