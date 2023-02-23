Захисники за добу знищили 790 окупантів та підбили 16 танків - Генштаб
Четвер, 23 лютого 2023, 08:09
За минулу добу Сили оборони знищили 790 окупантів, загальна кількість вбитих російських загарбників досягла 145 850 військових.
Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3350 (+16) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24) од,
- артилерійських систем – 2352 (+7) од,
- РСЗВ – 471 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 244 (+1) од,
- літаків – 299 (+0) од,
- гелікоптерів – 287 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3),
- крилатих ракет ‒ 873 (+0),
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од,
- спеціальної техніки ‒ 228 (+2).
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