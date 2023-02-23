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Захисники за добу знищили 790 окупантів та підбили 16 танків - Генштаб

Станіслав ПогоріловЧетвер, 23 лютого 2023, 07:09
Захисники за добу знищили 790 окупантів та підбили 16 танків - Генштаб
Фото: Генштаб ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 790 окупантів, загальна кількість вбитих російських загарбників досягла 145 850 військових.

Джерело: Генштаб ЗСУ у Facebook

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.02.23 орієнтовно склали:

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  • особового складу ‒ близько 145 850 (+790) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3350 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6593 (+24) од,
  • артилерійських систем – 2352 (+7) од,
  • РСЗВ – 471 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 244 (+1) од,
  • літаків – 299 (+0) од,
  • гелікоптерів – 287 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2029 (+3),
  • крилатих ракет ‒ 873 (+0),
  • кораблів/катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5215 (+3) од,
  • спеціальної техніки ‒ 228 (+2).

Теми: війнаРосіяУкраїна
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