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Защитники за сутки уничтожили 790 оккупантов и подбили 16 танков - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 23 февраля 2023, 08:09
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 790 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 850 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 2352 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средств ПВО - 244 (+1) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2029 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5215 (+3) ед,
  • специальной техники - 228 (+2).

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Темы: войнаРосcияУкраина
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