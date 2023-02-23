Защитники за сутки уничтожили 790 оккупантов и подбили 16 танков - Генштаб
Четверг, 23 февраля 2023, 08:09
За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 790 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 850 военных.
Источник: Генштаб ВСУ в Facebook
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:
- личного состава - около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
- танков - 3350 (+16) ед,
- боевых бронированных машин - 6593 (+24) ед,
- артиллерийских систем - 2352 (+7) ед,
- РСЗО - 471 (+0) ед,
- средств ПВО - 244 (+1) ед,
- самолетов - 299 (+0) ед,
- вертолетов - 287 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 2029 (+3),
- крылатые ракеты - 873 (+0),
- кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 5215 (+3) ед,
- специальной техники - 228 (+2).
ВИДЕО ДНЯ