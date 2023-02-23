Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Защитники за сутки уничтожили 790 оккупантов и подбили 16 танков - Генштаб

Станислав ПогориловЧетверг, 23 февраля 2023, 07:09
Защитники за сутки уничтожили 790 оккупантов и подбили 16 танков - Генштаб
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 790 оккупантов, общее количество убитых российских захватчиков достигло 145 850 военных.

Источник: Генштаб ВСУ в Facebook

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.02.23 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 145 850 (+790) человек ликвидировано,
  • танков - 3350 (+16) ед,
  • боевых бронированных машин - 6593 (+24) ед,
  • артиллерийских систем - 2352 (+7) ед,
  • РСЗО - 471 (+0) ед,
  • средств ПВО - 244 (+1) ед,
  • самолетов - 299 (+0) ед,
  • вертолетов - 287 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 2029 (+3),
  • крылатые ракеты - 873 (+0),
  • кораблей/катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 5215 (+3) ед,
  • специальной техники - 228 (+2).

Темы: войнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Разгон Майдана: суд закрыл дело двух экс-беркутовцев из-за истечения сроков давности

Расстрел украинских пленных под Запорожьем: погибшие были воинами 82 бригады ДШВ

обновлено, фотоВ Одессе военнослужащий взял в заложники женщину с ребенком, их удалось освободить

Все новости...
война
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Самый успешный на сегодня удар – экс-глава разведки Финляндии об атаке на Псков
Украина уничтожила или повредила минимум 24 самолета в российском тылу, Крыму и Беларуси − росСМИ
Последние новости
08:49
дополнено от 06:29Оккупанты нанесли удары по Харькову: один погибший, 8 раненых − ОВА
08:47
СМИ: В Одессе загорелась многоэтажка, в Днепре – ТЦ
08:42
Взрыв повредил станцию метро в Киеве: поезда едут без остановки
08:36
Во Львове − попадание в жилой дом и пожар в лицее: есть пострадавшие
08:29
Глава МВД Эстонии уточнил свое заявление о помощи Украине с мобилизацией
08:15
обновленоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА
08:13
В Будапеште Дунай вышел из берегов, уровень воды – самый высокий с 2013 года
08:11
ВСУ уничтожили 850 оккупантов и 26 артиллерийских систем за сутки
07:52
В Азербайджане говорят, что близки к мирному соглашению с Арменией
07:39
дополнено Россия нанесла массированный удар: в Киеве, Львове и ряде других городов раздавались взрывы
Все новости...
Реклама: