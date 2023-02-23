До Києва приїхав прем’єр Іспанії

Прем’єр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з офіційним візитом та відвідає також Ірпінь і Бучу.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише "Європейська правда".

Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.

Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія надішле Україні шість танків Leopard.

Також повідомлялося, що Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.