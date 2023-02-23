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До Києва приїхав прем’єр Іспанії

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 08:53
Педро Санчес

Прем’єр Іспанії Педро Санчес приїхав до Києва з офіційним візитом та відвідає також Ірпінь і Бучу.

Про це повідомила кореспондентка Суспільного, пише "Європейська правда".

Найбільші іспанські видання та сам прем’єр поки не підтверджували візит, але "Суспільне" опублікувало фото з вокзалу. Раніше ЗМІ з неофіційних джерел дізналися, що Педро Санчес має приїхати саме цього дня близько 8 ранку.

Санчес вочевидь прибув до столиці потягом вранці 23 лютого. Повідомляють, що він планує відвідати Ірпінь та Бучу, а також зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Маргарита Роблес підтвердила, що Іспанія надішле Україні шість танків Leopard.

Також повідомлялося, що Іспанія проведе навчання 55 українських військових на танках Leopard.

Теми: ІспаніяУкраїнаКиїв
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