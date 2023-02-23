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В Киев приехал премьер Испании

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 07:53
В Киев приехал премьер Испании
Педро Санчес

Премьер Испании Педро Санчес приехал в Киев с официальным визитом и посетит также Ирпень и Бучу.

Об этом сообщила корреспондентка Суспильного, пишет "Европейская правда".

Крупнейшие испанские издания и сам премьер пока не подтверждали визит, но "Суспільне" опубликовало фото с вокзала. Ранее СМИ из неофициальных источников узнали, что Педро Санчес планирует приехать именно в этот день около 8 утра.

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Санчес очевидно прибыл в столицу поездом утром 23 февраля. Сообщается, что он планирует посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

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Темы: ИспанияУкраинаКиев
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