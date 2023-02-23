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В Киев приехал премьер Испании

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:53
Педро Санчес

Премьер Испании Педро Санчес приехал в Киев с официальным визитом и посетит также Ирпень и Бучу.

Об этом сообщила корреспондентка Суспильного, пишет "Европейская правда".

Крупнейшие испанские издания и сам премьер пока не подтверждали визит, но "Суспільне" опубликовало фото с вокзала. Ранее СМИ из неофициальных источников узнали, что Педро Санчес планирует приехать именно в этот день около 8 утра.

Санчес очевидно прибыл в столицу поездом утром 23 февраля. Сообщается, что он планирует посетить Ирпень и Бучу, а также встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, ранее министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что Испания передаст Украине шесть танков Leopard.

Также сообщалось, что Испания проведет обучение 55 украинских военных на танках Leopard.

Темы: ИспанияУкраинаКиев
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