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Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці "провокації" для нападу на Придністров'я

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 08:07

Міністерство оборони Росії опублікувало заяву про те, що влада України нібито готує провокацію проти невизнаного Придністров'я.

Про це пише "Європейська правда".

Заява була опублікована в Телеграм-каналі відомства о 5:10 ранку у четвер.

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У заяві йдеться про те, що провокація нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Також російське відомство заявило, що як "привід для вторгнення" планують інсценування наступу російських військ із території Придністров'я, і для цього українські військові нібито будуть переодягнені у форму військовослужбовців Збройних Сил РФ.

Слід зазначити, що російська влада часто використовує такі заяви, щоб потім виправдати власні агресивні дії.

ВІДЕО ДНЯ

Раніше повідомлялося, що президент РФ скасував указ 11-річної давності, який передбачав, що Росія продовжить активно шукати шляхи розв'язання придністровського конфлікту на основі поваги до суверенітету, територіальної цілісності та нейтрального статусу Молдови.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові. 

13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. 

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

Теми: РосіяПридністров'яУкраїнавійна
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