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Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке "провокации" для нападения на Приднестровье

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 08:07

Министерство обороны России опубликовало заявление о том, что власти Украины якобы готовят провокацию против непризнанного Приднестровья.

Об этом пишет "Европейская правда".

Заявление было опубликовано в Телеграмм-канале ведомства в 5:10 утра в четверг.

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В заявлении говорится о том, что провокация якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности "с привлечением националистического формирования "Азов".

Также российское ведомство заявило, что в качестве "повода для вторжения" планируется инсценировка наступления российских войск с территории Приднестровья, и для этого украинские военные якобы будут переодеты в форму военнослужащих Вооруженных Сил РФ.

Следует отметить, что российские власти часто используют такие заявления, чтобы потом оправдать собственные агрессивные действия.

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Ранее сообщалось, что президент РФ отменил указ 11-летней давности, который предусматривал, что Россия продолжит активно искать пути решения приднестровского конфликта на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и нейтрального статуса Молдовы.

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: РосcияПриднестровьеУкраинавойна
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