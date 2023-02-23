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Прем’єрка Литви: "призупинення" РФ участі у договорі зі США щодо ядерної зброї – новий елемент тиску

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 09:39
Інгріда Шимоніте, скриншот

Прем’єрка Литви Інгріда Шимоніте вважає, що "призупинення" Росією участі у договорі із США про стратегічні наступальні озброєння - це його новий елемент тиску на Захід.

Як повідомляє LRT, про це вона сказала в ефірі CNN 22 лютого, пише "Європейська правда"

"Путін має звичку вдаватися до таких прийомів для збільшення тиску, великих несподіванок тут немає", - зазначила Інгріда Шимоніте. 

Водночас, вона закликала НАТО перекинути ще більше сил на східний фланг Альянсу і збільшити їх до рівня бригади, та збільшити інвестиції у протиповітряну оборону, наголошуючи, що це буде засобом стримування для Росії. 

Також Інгріда Шимоніте закликала союзників не зволікати з посиленням підтримки України. Вона зауважила, що раніше "багато часу марнували на розмови" і необхідна зброя через це доїжджала в Україну на кілька місяців пізніше.

"Це означає, що за час таких дискусій і вагань витрачалися людські життя… В інтересах всіх країн було би надати необхідні системи і засоби швидше, а не пізніше", - зазначила прем’єрка. 

Нагадаємо, 21 лютого під час звернення до Федеральних зборів президент РФ Владімір Путін заявив, що Росія припиняє свою участь у договорі про СНО-3, але не виходить із договору (хоча технічно "призупинення" не передбачене. Рада Федерації на засіданні 22 лютого проголосувала за закон, що припиняє участь РФ у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав Росію переглянути рішення, а президент США Джо Байден назвав його "великою помилкою".

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Теми: ЛитваРосіяядерна зброявійна
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