Премьер Литвы: решения РФ по договору с США о ядерном оружии - новый элемент давления

Премьер Литвы Ингрида Шимоните считает, что "приостановление" Россией участия в договоре с США о стратегических наступательных вооружениях - новый элемент давления на Запад.

Как сообщает LRT, об этом она сказала в эфире CNN 22 февраля, пишет "Европейская правда".

"Путин имеет привычку прибегать к таким приемам для увеличения давления, больших неожиданностей здесь нет", - отметила Ингрида Шимоните.

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В то же время, она призвала НАТО перебросить еще больше сил на восточный фланг Альянса и увеличить их до уровня бригады, и увеличить инвестиции в противовоздушную оборону, подчеркивая, что это будет средством сдерживания для России.

Также Ингрида Шимоните призвала союзников не медлить с усилением поддержки Украины. Она отметила, что раньше "много времени тратили на разговоры" и необходимое оружие из-за этого доезжало в Украину на несколько месяцев позже.

"Это означает, что за время таких дискуссий и сомнений терялись человеческие жизни... В интересах всех стран было бы предоставить необходимые системы и средства быстрее, а не позже", - отметила премьер.

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Напомним, 21 февраля во время обращения к Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия прекращает свое участие в договоре о СНВ-3, но не выходит из договора (хотя технически "приостановление" не предусмотрено). Совет Федерации на заседании 22 февраля проголосовал за закон, прекращающий участие РФ в Договоре о стратегических наступательных вооружениях.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию пересмотреть свое решение о приостановлении своего участия в договоре о СНВ, а президент США Джо Байден назвал его "большой ошибкой".

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