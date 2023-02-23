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Росія намагається якнайшвидше закінчити війну – Буданов

Ірина Балачук, Роман КравецьЧетвер, 23 лютого 2023, 08:28
Росія намагається якнайшвидше закінчити війну – Буданов
Кирило Буданов. Фото УП

Росія не має наміру затягувати війну в Україні на роки, навпаки – вона намагається досягти хоч якихось успіхів і закінчити її якомога скоріше.

Джерело: керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв’ю "Українській правді"

Пряма мова Буданова: "Ні, абсолютно не так. От рівно навпаки. Росія всіляко намагається, наскільки можливо швидше закінчити війну. Але їхній військовий блок все ще намагається довести, що "ми зможемо, давайте вже обмежимося Донецькою і Луганською областями, але ми точно це зробимо, і зупиняємо"".

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Деталі: Керівник ГУР додав, що в РФ є певна кількість людей, які вважають, що затягування конфлікту йде на руку Росії, але є й люди, які переконанні, що це йде на руку Україні. 

Пряма мова Буданова: "Проблема в тому, що насправді, хоча я ненавиджу цих всіх москалів, але там теж є недурні хлопці і дівчата. І вони чітко розуміють, що часу немає ні в кого. Чим довше це буде тривати, тим більше й швидше прийде повна руйнація і збройних сил, і економіки".

Деталі: Він також вважає, що нового ракетного удару росіян можна очікувати у "символічні дати" – 23-24 лютого.

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Водночас Буданов підкреслив, що Україна реально продовжує отримувати зброю від партнерів і у питанні контрнаступу, який планується навесні, все "плюс-мінус" іде за планом.

Теми: БудановРосіявійна
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