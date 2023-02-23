Россия пытается как можно быстрее закончить войну – Буданов

Россия не намерена затягивать войну в Украине на годы, наоборот – она пытается достичь хоть каких-то успехов и закончить ее как можно скорее.

Источник: руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью "Украинской правде"

Прямая речь Буданова: "Нет, абсолютно не так. Вот ровно наоборот. Россия всячески пытается, насколько возможно быстрее закончить войну. Но их военный блок все еще пытается доказать, что "мы сможем, давайте уже ограничимся Донецкой и Луганской областями, но мы точно это сделаем, и останавливаем"".

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Детали: Руководитель ГУР добавил, что в РФ есть определенное количество людей, которые считают, что затягивание конфликта идет на руку России, но есть и люди, которые убеждены, что это идет на руку Украине.

Прямая речь Буданова: "Проблема в том, что на самом деле, хотя я ненавижу этих всех москалей, но там тоже есть неглупые ребята. И они четко понимают, что времени нет ни у кого. Чем дольше это будет продолжаться, тем больше и быстрее придет полное разрушение и вооруженных сил, и экономики".

Детали: Он также считает, что нового ракетного удара россиян можно ожидать в "символические даты" – 23-24 февраля.

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В то же время Буданов подчеркнул, что Украина реально продолжает получать оружие от партнеров и в вопросе контрнаступления, которое планируется весной, все "плюс-минус" идет по плану.