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Молдова спростувала звинувачення Міноборони РФ на адресу України щодо Придністров'я

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 09:34
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Влада Молдови спростовує заяву міністерства оборони РФ про те, що Україна нібито готує провокацію в невизнаному Придністров'ї.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться в заяві Telegram-каналу Prima Sursă, який є офіційним каналом Кишинева для перевірки інформації.

"Державна влада не підтверджує інформацію, поширену сьогодні вранці міністерством оборони Росії. Закликаємо до спокою та отримання інформації з офіційних і перевірених джерел Республіки Молдова", - йдеться в заяві.

"Наші відомства співпрацюють із зарубіжними партнерами, і в разі загрози для країни суспільство негайно буде поінформовано", - зазначили в Кишиневі.

У четвер вранці Міноборони РФ звинуватило Україну у підготовці провокації, яка нібито буде здійснена підрозділами Збройних сил України, зокрема "із залученням націоналістичного формування "Азов".

Нагадаємо, прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан підтвердив, що молдовській владі відомо про кілька сценаріїв дестабілізації ситуації в Молдові. 

13 лютого президентка Молдови Мая Санду вийшла зі спеціальним брифінгом, на якому розкрила надані Україною деталі – Кремль нібито готував силові дії із залученням диверсантів з військовим вишколом з-поза меж країни – з Росії, Білорусі, а також Сербії і Чорногорії. 

ВІДЕО ДНЯ

Детальніше на цю тему - у відеоблозі ЄвроПравди та у статті Молдова з переворотом: навіщо Мая Санду змінює уряд під загрозою гібридного нападу РФ

Теми: МолдоваПридністров'яРосіяУкраїна
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