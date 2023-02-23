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Молдова опровергла обвинения Минобороны РФ в адрес Украины по Приднестровью

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 09:34
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Власти Молдовы опровергают заявление министерства обороны РФ о том, что Украина якобы готовит провокацию в непризнанном Приднестровье.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении Telegram-канала Prima Sursă, который является официальным каналом Кишинева для проверки информации.

"Государственная власть не подтверждает информацию, распространенную сегодня утром министерством обороны России. Призываем к спокойствию и получению информации из официальных и проверенных источников Республики Молдова", - говорится в заявлении.

"Наши ведомства сотрудничают с зарубежными партнерами, и в случае угрозы для страны общество немедленно будет проинформировано", - отметили в Кишиневе.

В четверг утром Минобороны РФ обвинило Украину в подготовке провокации, которая якобы будет осуществлена подразделениями Вооруженных сил Украины, в частности "с привлечением националистического формирования "Азов".

Напомним, премьер-министр Молдовы Дорин Речан подтвердил, что молдовским властям известно о нескольких сценариях дестабилизации ситуации в Молдове.

13 февраля президент Молдовы Майя Санду вышла со специальным брифингом, на котором раскрыла предоставленные Украиной детали - Кремль якобы готовил силовые действия с привлечением диверсантов с военной выучкой из-за пределов страны - из России, Беларуси, а также Сербии и Черногории.

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Подробнее на эту тему - в видеоблоге ЕвроПравды и в статье Молдова с переворотом: зачем Майя Санду меняет правительство под угрозой гибридного нападения РФ

Темы: МолдоваПриднестровьеРосcияУкраина
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