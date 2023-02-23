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Російський штурмовик Су-25 упав у Бєлгородській області

Ірина БалачукЧетвер, 23 лютого 2023, 09:19
Російський штурмовик Су-25 упав у Бєлгородській області
Фото "Baza"

Літак Міноборони Росії, штурмовик Су-25, упав у Бєлгородській області РФ вранці 23 лютого, пілот загинув.

Джерело: губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал "Baza", російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Пряма мова Гладкова: "У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС".

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Деталі: Губернатор нічого не повідомив про жертви або постраждалих, зазначивши тільки, що причина події з'ясовується і що ситуація під контролем. 

 
Фото "Baza"

За даними "Baza", розбився штурмовик Су-25. За попередньою інформацією, літак упав на околиці села Орєхове. 

Повідомляється, що штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла, але пілот нібито залишився живий.

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Пізніше російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ повідомив, що "зазнав катастрофи штурмовий літак Су-25 ВКС Росії, льотчик загинув".

Зазначається, що літак упав "після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Бєлгородській області".

У Міноборони РФ причиною катастрофи називають "технічну несправність".

Теми: Росіявійнаавіа
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