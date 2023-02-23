Російський штурмовик Су-25 упав у Бєлгородській області

Літак Міноборони Росії, штурмовик Су-25, упав у Бєлгородській області РФ вранці 23 лютого, пілот загинув.

Джерело: губернатор регіону В'ячеслав Гладков у Telegram, російський Telegram-канал "Baza", російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ

Пряма мова Гладкова: "У Валуйському міському окрузі впав літак МО. Зараз на місці працюють слідча група і співробітники МНС".

Деталі: Губернатор нічого не повідомив про жертви або постраждалих, зазначивши тільки, що причина події з'ясовується і що ситуація під контролем.

Фото "Baza"

За даними "Baza", розбився штурмовик Су-25. За попередньою інформацією, літак упав на околиці села Орєхове.

Повідомляється, що штурмовик упав на сарай із сіном, почалася пожежа, споруда згоріла, але пілот нібито залишився живий.

Пізніше російський "Інтерфакс" із посиланням на Міноборони РФ повідомив, що "зазнав катастрофи штурмовий літак Су-25 ВКС Росії, льотчик загинув".

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Зазначається, що літак упав "після виконання бойового завдання під час повернення на аеродром базування в Бєлгородській області".

У Міноборони РФ причиною катастрофи називають "технічну несправність".