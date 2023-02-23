Российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области
Самолет Минобороны России, штурмовик Су-25, упал в Белгородской области РФ утром 23 февраля, пилот погиб.
Источник: губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, российский Telegram-канал "Baza", российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ
Прямая речь Гладкова: "В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС".
Детали: Губернатор ничего не сообщил о жертвах или пострадавших, отметив только, что причина произошедшего выясняется и что ситуация под контролем.
По данным "Baza", разбился штурмовик Су-25. По предварительной информации, самолет упал на окраине села Орехово.
Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела, но пилот якобы остался жив.
Позже российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что "потерпел катастрофу штурмовой самолет Су-25 ВКС России, летчик погиб".
Отмечается, что самолет упал "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области".
В Минобороны РФ, причиной катастрофы называют "техническую неисправность".