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Российский штурмовик Су-25 упал в Белгородской области

Ирина БалачукЧетверг, 23 февраля 2023, 10:19
Фото "Baza"

Самолет Минобороны России, штурмовик Су-25, упал в Белгородской области РФ утром 23 февраля, пилот погиб.

Источник: губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram, российский Telegram-канал "Baza", российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ

Прямая речь Гладкова: "В Валуйском городском округе упал самолет МО. Сейчас на месте работают следственная группа и сотрудники МЧС".

Детали: Губернатор ничего не сообщил о жертвах или пострадавших, отметив только, что причина произошедшего выясняется и что ситуация под контролем.

 

По данным "Baza", разбился штурмовик Су-25. По предварительной информации, самолет упал на окраине села Орехово.

Сообщается, что штурмовик упал на сарай с сеном, начался пожар, постройка сгорела, но пилот якобы остался жив.

Позже российский "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ сообщил, что "потерпел катастрофу штурмовой самолет Су-25 ВКС России, летчик погиб".

Отмечается, что самолет упал "после выполнения боевой задачи при возвращении на аэродром базирования в Белгородской области".

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В Минобороны РФ, причиной катастрофы называют "техническую неисправность".

Темы: Росcиявойнаавиа
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