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Знаходити агентів в оточенні Путіна стає все легше – Буданов

Станіслав Погорілов, Роман КравецьЧетвер, 23 лютого 2023, 10:30
Кирило Буданов, фото: УП

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевняє, що в оточенні президента країни-агресора Володимира Путіна є агенти, які співпрацюють з українською розвідкою, знаходити їх тим легше, чим скрутнішою стає ситуація в самій Росії.

Джерело: інтерв'ю Буданова УП

Пряма мова: На питання, чи багато агентів ГУР в оточенні Путіна, Буданов відповів: "Про кількість теж не скажу. Вони є. І оскільки ситуація в Російській Федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше".

Деталі: За словами Буданова, основною мотивацією співпраці з українською розвідкою є "можливість нормального існування в майбутньому". "Це не буде, я думаю, великою таємницею для вашої аудиторії, що у нас тісні взаємовідносини з багатьма країнами світу", - підкреслив очільник ГУР.

Також він запевнив, що ГУР ретельно підходить до інформації, яку передають агенти, оскільки довіра – лише фактам.

"Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов. Але він каже: "Помилився, от післязавтра точно буде". А післязавтра він теж не пішов. Можливо, він помилився, але в такому випадку, чи буде довіра такій особі? Ні, не буде. Це алегорична відповідь на ваш запит", - підкреслив Буданов.

Теми: БудановрозвідкаРосіявійна
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