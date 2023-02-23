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Находить агентов в окружении Путина становится все легче - Буданов

Станислав Погорилов, Роман КравецЧетверг, 23 февраля 2023, 10:30
Кирилл Буданов, фото: УП

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов уверяет, что в окружении президента страны-агрессора Владимира Путина есть агенты, которые сотрудничают с украинской разведкой, находить их тем легче, чем труднее становится ситуация в самой России.

Источник: интервью Буданова УП

Прямая речь: На вопрос, много ли агентов ГУР в окружении Путина, Буданов ответил: "О количестве тоже не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в Российской Федерации на самом деле ухудшается с каждым днем, то находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче".

Детали: По словам Буданова, основной мотивацией сотрудничества с украинской разведкой является "возможность нормального существования в будущем". "Это не будет, я думаю, большой тайной для вашей аудитории, что у нас тесные взаимоотношения со многими странами мира", - подчеркнул глава ГУР.

Также он заверил, что ГУР тщательно подходит к информации, которую передают агенты, поскольку доверие - только фактам.

"Если человек говорит, что завтра пойдет дождь, а дождь не пошел. Но он говорит: "Ошибся, вот послезавтра точно будет". А послезавтра он тоже не пошел. Возможно, он ошибся, но в таком случае, будет ли доверие такому человеку? Нет, не будет. Это аллегорический ответ на ваш запрос", - подчеркнул Буданов.

Темы: БудановразведкаРосcиявойна
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