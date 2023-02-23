Україна не буде використовувати західні винищувачі для ударів по Росії - Кулеба

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає на тому, що західні винищувачі не будуть використовуватися Україною для завдання ударів по цілях на території Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, пише "Європейська правда".

Кулеба заявив, що винищувачі потрібні Україні, щоб закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони.

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"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати удару по Росії на окупованих територіях України", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може він гарантувати, що Україна не буде використовувати західні літаки та іншу далекобійну зброю для бомбардувань всередині самої Росії, міністр сказав: "Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій".

Раніше Кулеба заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

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Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в середу прокоментував можливість передання Україні винищувачів, зазначивши, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.