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Україна не буде використовувати західні винищувачі для ударів по Росії - Кулеба

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 10:05
Україна не буде використовувати західні винищувачі для ударів по Росії - Кулеба
ДМИТРО КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наполягає на тому, що західні винищувачі не будуть використовуватися Україною для завдання ударів по цілях на території Росії.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу Sky News, пише "Європейська правда".

Кулеба заявив, що винищувачі потрібні Україні, щоб закінчити війну і відтіснити Росію за її східні кордони.

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"Ми використовуємо зброю, яку отримуємо від партнерів, щоб завдати удару по Росії на окупованих територіях України", - сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи може він гарантувати, що Україна не буде використовувати західні літаки та іншу далекобійну зброю для бомбардувань всередині самої Росії, міністр сказав: "Ми можемо гарантувати, що ми будемо використовувати західну зброю для звільнення українських територій".

Раніше Кулеба заявляв, що Україна особливо зацікавлена у винищувачах зі США, Великої Британії, Франції та Німеччини.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда в середу прокоментував можливість передання Україні винищувачів, зазначивши, що насамперед йтиметься про радянські літаки МіГ-29, які вона прагне замінити на сучасні аналоги.

Теми: винищувачівійнаМЗС
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