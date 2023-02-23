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Украина не будет использовать западные истребители для ударов по России - Кулеба

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 11:05
ДМИТРИЙ КУЛЕБА, ФОТО GETTY IMAGES

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба настаивает на том, что западные истребители не будут использоваться Украиной для нанесения ударов по целям на территории России.

Об этом он сказал в интервью телеканалу Sky News, пишет "Европейская правда".

Кулеба заявил, что истребители нужны Украине, чтобы закончить войну и оттеснить Россию за ее восточные границы.

"Мы используем оружие, которое получаем от партнеров, чтобы нанести удар по России на оккупированных территориях Украины", - сказал он.

Отвечая на вопрос, может ли он гарантировать, что Украина не будет использовать западные самолеты и другое дальнобойное оружие для бомбардировок внутри самой России, министр сказал: "Мы можем гарантировать, что мы будем использовать западное оружие для освобождения украинских территорий".

Ранее Кулеба заявлял, что Украина особенно заинтересована в истребителях из США, Великобритании, Франции и Германии.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда в среду прокомментировал возможность передачи Украине истребителей, отметив, что прежде всего речь пойдет о советских самолетах МиГ-29, которые она стремится заменить на современные аналоги.

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Темы: истребителивойнаМИД
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