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На кордоні з Чернігівщиною помітили рух техніки без розпізнавальних знаків – ОК "Північ"

Альона Мазуренко Четвер, 23 лютого 2023, 10:18
На кордоні з Чернігівщиною помітили рух техніки без розпізнавальних знаків – ОК Північ
фото: з ФБ ОК "Північ"

Російські окупанти можуть готувати провокації до роковин повномасштабного наступу, зокрема, в районі кордону із Чернігівською областю зафіксували рух колон військової техніки без знаків розпізнавання та живою силою, одягненою у піксель, схожий на форму ЗСУ. 

Джерело: оперативне командування "Північ"

Дослівно: "Окупанти готують можливі провокації до річниці повномасштабного наступу, скоріш за все, метою є звинувачення українських захисників в порушенні територіальної цілісності.

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Про це свідчать дані розвідки, де зафіксований рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живою силою, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних сил України".

Деталі: В командуванні додали, що сили оборони Сіверщини тримають ситуацію під контролем і, на відміну від окупантів, ніколи не вдавалися до подібних провокацій.

Дослівно: "Кожен воїн дотримується загальноприйнятих правил ведення війни, не посягаючи на чужі території, а виключно захищає рідну землю від нахабного та підступного ворога".

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Крім того, окупанти продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівщини з мінометів.

Зокрема, з 07:50 до 08:45 повідомили про 9 приходів, попередньо з міномету 120 мм, в районі н.п. Єліне.

Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформації не надходило.

Теми: Чернігівська областьвійнаРосія
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