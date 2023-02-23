На границе с Черниговщиной заметили движение техники без опознавательных знаков – ОК "Север"

Российские оккупанты могут готовить провокации к годовщине полномасштабного наступления, в частности, в районе границы с Черниговской областью зафиксировали движение колонн военной техники без знаков распознавания и живой силой, одетой в пиксель, похожий на форму ВСУ.

Источник: оперативное командование "Север"

Дословно: "Оккупанты готовят возможные провокации к годовщине полномасштабного наступления, скорее всего, целью является обвинение украинских защитников в нарушении территориальной целостности.

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Об этом свидетельствуют данные разведки, где зафиксировано движение колонн военной техники в районе границы с Черниговской областью без знаков распознавания и живой силой, которая была одета в пиксель, похожий на форму Вооруженных сил Украины".

Детали: В командовании добавили, что силы обороны Северщины держат ситуацию под контролем и, в отличие от оккупантов, никогда не прибегали к подобным провокациям.

Дословно: "Каждый воин придерживается общепринятых правил ведения войны, не посягая на чужие территории, а исключительно защищает родную землю от наглого и коварного врага".

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Кроме того, оккупанты продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговщины из минометов.

В частности, с 07:50 до 08:45 сообщили о 9 приходах, предварительно из миномета 120 мм, в районе н.п. Елино.

Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждениях гражданской инфраструктуры информации не поступало.