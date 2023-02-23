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У МЗС порадили Сійярто з'їздити "за порадою" до Братислави, де днями вилаяли Орбана

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 10:31

У Міністерстві закордонних справ України закликали главу МЗС Угорщини перестати підігрувати Росії і не мріяти про переговори щодо закінчення війни без України.

Про це написав на своїй Facebook-сторінці речник МЗС Олег Ніколенко, повідомляє "Європейська правда".

"Якщо Петер Сійярто так дійсно піклується про якнайшвидше завершення війни, маємо пораду: перед наступним візитом до Москви або Мінська заїхати до Братислави. В Словаччині чудово розуміють нинішні загрози в Європі. Упевнені, що наші словацькі колеги змогли би дати кілька мудрих порад", - йдеться у повідомленні.

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Ніколенко додав, що угорський міністр міг би зробити набагато більшу послугу людству, якби перестав підігрувати Росії.

"Лише в мріях окремих угорських політиків можливі переговори щодо України без самої України. Угорщина знаходиться не в тій позиції, аби вирішувати, коли мають починатися мирні переговори. Будапешт мав можливість допомогти вибороти мир в Україні та Європі, але став на іншу сторону історії", - написав він.

Напередодні глава МЗС Угорщини Петер Сійярто закликав до негайного припинення вогню в Україні та прямих переговорів президентів США і Росії для закінчення війни.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Растислав Качер вилаявся на адресу угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана за його політику, що грає на руку президенту Росії Владіміру Путіну.

Орбан раніше заявляв, що мир в Україні настане тоді, коли цього захочуть США.

Угорські офіційні особи неодноразово заявляли, що для вирішення війни в Україні необхідні переговори між Росією і США.

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Теми: Угорщина
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