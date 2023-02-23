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В МИД посоветовали Сийярто съездить "за советом" в Братиславу, где на днях послали Орбана

"Европейская правда"Четверг, 23 февраля 2023, 11:31

В Министерстве иностранных дел Украины призвали главу МИД Венгрии перестать подыгрывать России и не мечтать о переговорах об окончании войны без Украины.

Об этом написал на своей Facebook-странице представитель МИД Олег Николенко, сообщает "Европейская правда".

"Если Петер Сийярто действительно так заботится о скорейшем завершении войны, есть совет: перед следующим визитом в Москву или Минск заехать в Братиславу. В Словакии прекрасно понимают нынешние угрозы в Европе. Уверены, что наши словацкие коллеги смогли бы дать несколько мудрых советов", - говорится в сообщении.

Николенко добавил, что венгерский министр мог бы сделать гораздо большую услугу человечеству, если бы перестал подыгрывать России.

"Только в мечтах отдельных венгерских политиков возможны переговоры по Украине без самой Украины. Венгрия находится не в той позиции, чтобы решать, когда должны начинаться мирные переговоры. Будапешт имел возможность помочь завоевать мир в Украине и Европе, но встал на другую сторону истории", - написал он.

Накануне глава МИД Венгрии Петер Сийярто призвал к немедленному прекращению огня в Украине и прямым переговорам президентов США и России для окончания войны.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Растислав Качер выругался в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана за его политику, играющую на руку президенту России Владимиру Путину.

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Орбан ранее заявлял, что мир в Украине наступит тогда, когда этого захотят США.

Венгерские официальные лица неоднократно заявляли, что для решения войны в Украине необходимы переговоры между Россией и США.

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Темы: Венгрия
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