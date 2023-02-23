У Києві оголошували повітряну тривогу: в області ППО полює на ворожий дрон
Четвер, 23 лютого 2023, 10:32
У Києві та області 23 лютого оголосили повітряну тривогу.
Джерело: мапа alerts.in.ua, "Українська правда"
Деталі: У Київській області тривога пролунала об 11.11, у столиці – 11.29.
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За свідченнями кореспондентів УП, в області чути звуки вибухів, ймовірно працює протиповітряна оборона. Пізніше це підтвердила Київська обласна військова адміністрація.
Оновлено: Як уточнив УП речник Повітряних сил Юрій Ігнат, на Київщині ППО працює по розвідувальному БПЛА ворога.
Водночас об 11.52 тривогу в Києві було скасовано. О 12.07 було оголошено відбій для Київщини.
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За даними Повітряних сил, ворожий безпілотник було успішно збито. Його тип - встановлюється.