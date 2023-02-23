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В Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон

Валентина РоманенкоЧетверг, 23 февраля 2023, 10:32
В Киеве объявляли воздушную тревогу: в области ПВО охотится на вражеский дрон
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В Киеве и области 23 февраля объявили воздушную тревогу.

Источник: карта alerts.in.ua, "Украинская правда"

Детали: В Киевской области тревога прозвучала в 11.11, в столице - 11.29.

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По свидетельствам корреспондентов УП, в области слышны звуки взрывов, вероятно работает противовоздушная оборона. Позже это подтвердила Киевская областная военная администрация.

Обновлено: Как уточнил УП спикер Воздушных сил Юрий Игнат, на Киевщине ПВО работает по разведывательному БПЛА врага.

В то же время в 11.52 тревога в Киеве была отменена. В 12.07 был объявлен отбой для Киевщины.

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По данным Воздушных сил, вражеский беспилотник был успешно сбит. Его тип - устанавливается.

Темы: воздушная тревогаКиевская область
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