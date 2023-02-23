Розвідувальний дрон навідався на Київщину, ППО приземлила – Ігнат

Під час повітряної тривоги 23 лютого у Київській області протиповітряна оборона України збила російський розвідувальний безпілотник.

Джерело: речник командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Робота протиповітряної оборони, звичний день у воюючій країні. Безпілотник розвідувальний навідався на Київщину. Відпрацювали успішно, приземлили його. Будуть дивитися вже на суходолі, що це за БПЛА, якого типу".

Деталі: Стосовно повітряної тривоги, яка була оголошена на сході України, речник Повітряних сил зазначив, що це пов’язано із загрозою застосування балістичних ракет. Водночас він пояснив, що така загроза від ворога виникає практично щодня.