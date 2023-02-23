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У річницю великої війни 87% українців не готові поступитися своєю землею

Ірина БалачукЧетвер, 23 лютого 2023, 10:50
У річницю великої війни 87% українців не готові поступитися своєю землею
Фото novaukraine.org

У лютому, через рік після повномасштабного вторгнення Росії, переважна більшість українців – 87% – не згодні на жодні територіальні поступки для припинення війни.

Джерело: результати опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 14-22 лютого

Дослівно КМІС: "Для 87% респондентів жодні територіальні поступки не є припустимим. Лише 9% вважають, що для досягнення миру і збереження незалежності можна відмовитися від деяких територій".

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Деталі: Соціологи відзначають, що у грудні 2022 року 85% вважали поступки неприпустимими, але різниця з поточним показником – у межах статистичної похибки, тобто фактично змін не відбулося. Також у грудні стільки ж, скільки й зараз (8%) виступали за переговори і готові були відмовитися від певних територій. 

 

При цьому зазначається, що проти будь-яких територіальних поступок виступає абсолютна більшість населення всіх регіонах України. Зокрема, серед жителів Сходу, 82% проти поступок (готові на поступки – лише 13%), а серед жителів Півдня – 86% проти поступок (готові – лише 9%). Порівняно з вереснем у всіх регіонах ситуація більш-менш стабільна. 

 

Соціологи підкреслюють, що загальна готовність до "важких компромісів" є важливим індикатором стійкості і готовності далі продовжувати боротьбу. Такі результати опитування свідчать, що українці і під кінець непростої зими зберігають згуртованість та бажання опиратися далі жорстокому агресорові.

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Дослідження тривало 14-22 лютого. Методом телефонних інтерв’ю на основі випадкової вибірки мобільних номерів було опитано 2002 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим) у віці 18 років і старше. До вибірки не включалися жителі територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали закордон після 24 лютого 2022 року.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 2,4% для показників, близьких до 50%, 2,1% для показників, близьких до 25%, 1,5% – для показників, близьких до 10%, 1,1% – для показників, близьких до 5%.

За умов війни крім зазначеної формальної похибки додається певне систематичне відхилення. Але соціологи вважають, що отримані результати все одно зберігають високу репрезентативність та дозволяють досить надійно аналізувати суспільні настрої населення.

Теми: Українавійнасоціологіяпереговори
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