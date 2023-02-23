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В годовщину большой войны 87% украинцев не готовы уступать свою землю

Ирина БалачукЧетверг, 23 февраля 2023, 11:50
Фото novaukraine.org

В феврале, через год после полномасштабного вторжения России, подавляющее большинство украинцев – 87% – не согласны ни на какие территориальные уступки для прекращения войны.

Источник: результаты опроса Киевского международного института социологии, проведенного 14-22 февраля

Дословно КМИС: "Для 87% респондентов никакие территориальные уступки не являются допустимыми. Лишь 9% считают, что для достижения мира и сохранения независимости можно отказаться от некоторых территорий".

Детали: Социологи отмечают, что в декабре 2022 года 85% считали уступки недопустимыми, но разница с текущим показателем – в пределах статистической погрешности, то есть фактически изменений не произошло. Также в декабре столько же, сколько и сейчас (8%) выступали за переговоры и готовы были отказаться от определенных территорий. 

 

При этом отмечается, что против любых территориальных уступок выступает абсолютное большинство населения всех регионах Украины. В частности, среди жителей Востока, 82% против уступок (готовы на уступки – лишь 13%), а среди жителей Юга – 86% против уступок (готовы – лишь 9%). По сравнению с сентябрем во всех регионах ситуация более-менее стабильная. 

 

Социологи подчеркивают, что общая готовность к "тяжелым компромиссам" является важным индикатором устойчивости и готовности дальше продолжать борьбу. Такие результаты опроса свидетельствуют, что украинцы и под конец непростой зимы сохраняют сплоченность и желание сопротивляться дальше жестокому агрессору.

Исследование проходило 14-22 февраля. Методом телефонных интервью на основе случайной выборки мобильных номеров было опрошено 2002 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым) в возрасте 18 лет и старше. В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за границу после 24 февраля 2022 года.

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Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%, 2,1% для показателей, близких к 25%, 1,5% – для показателей, близких к 10%, 1,1% – для показателей, близких к 5%.

В условиях войны кроме указанной формальной погрешности добавляется определенное систематическое отклонение. Но социологи считают, что полученные результаты все равно сохраняют высокую репрезентативность и позволяют достаточно надежно анализировать общественные настроения населения.

Темы: Украинавойнасоциологияпереговоры
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