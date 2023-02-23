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38 танків і 55 БМП: Міноборони Чехії повідомило обсяг наданого Україні озброєння

"Європейська правда"Четвер, 23 лютого 2023, 12:54

Міністерство оборони Чехії надало Україні 38 танків, 55 бойових машин піхоти (БМП), чотири одиниці авіаційної техніки, 13 самохідних гаубиць та інше озброєння.

Про це сказала міністр оборони Яна Чернохова на пресконференції, присвяченій річниці вторгнення Росії в Україну, пише "Європейська правда" з посиланням на Ceske Noviny.

Чехія також надала п'ять машин хімічної розвідки, 47 автомобілів, 27 518 артилерійських снарядів, 12 ракетних установок, 4900 реактивних снарядів, 128 мінометів, 17 400 мінометних мін, 291 зенітну гармату, 30 025 пістолетів, 11 233 одиниці стрілецької зброї та 4 263 000 патронів для стрілецької зброї.

Міністерство також надало військовим медичні препарати, матеріали радіаційного, хімічного та біологічного захисту, військове обладнання або запасні частини.

Чернохова також повідомила, що міністерство розмістило на своїх об'єктах 1038 українських біженців, переважно жінок, дітей і літніх чоловіків.

Раніше прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що військова допомога Україні з боку чеського уряду з початку повномасштабного російського вторгнення вже становить 10 мільярдів чеських крон (422 мільйони євро), а оборонна промисловість Чехії відправила озброєння ще на 30 мільярдів крон (1,27 мільярда євро).

Теми: танкиЧехія
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