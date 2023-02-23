38 танков и 55 БМП: Минобороны Чехии сообщило объем предоставленного Украине вооружения

Министерство обороны Чехии предоставило Украине 38 танков, 55 боевых машин пехоты (БМП), четыре единицы авиационной техники, 13 самоходных гаубиц и другое вооружение.

Об этом сказала министр обороны Яна Чернохова на пресс-конференции, посвященной годовщине вторжения России в Украину, пишет "Европейская правда" со ссылкой на Ceske Noviny.

Чехия также предоставила пять машин химической разведки, 47 автомобилей, 27 518 артиллерийских снарядов, 12 ракетных установок, 4900 реактивных снарядов, 128 минометов, 17 400 минометных мин, 291 зенитную пушку, 30 025 пистолетов, 11 233 единицы стрелкового оружия и 4 263 000 патронов для стрелкового оружия.

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Министерство также предоставило военным медицинские препараты, материалы радиационной, химической и биологической защиты, военное оборудование или запасные части.

Чернохова также сообщила, что министерство разместило на своих объектах 1038 украинских беженцев, преимущественно женщин, детей и пожилых мужчин.

Ранее премьер-министр Чехии Петр Фиала заявил, что военная помощь Украине со стороны чешского правительства с начала полномасштабного российского вторжения уже составляет 10 миллиардов чешских крон (422 миллиона евро), а оборонная промышленность Чехии отправила вооружения еще на 30 миллиардов крон (1,27 миллиарда евро).